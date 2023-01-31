unlim_oppo

Graphic & web designer | for small business etc.

Моє ім?я Вадим, я спеціалізуюся на графічному та веб дизайні, а також відеомонтажі. Здобув навички самостійно, займаюся цим понад 3 роки, маю багато гарних відгуків завдяки чутливому та розумному підходу під вашу задачу з моєї сторони. Знання своїх бажань та цілей призводить до продуктивної співпраці та успіху. Володію англійською B1.



Перелік моїх послуг:

?? створення лендингу на базі конструкторів сайтів середнього рівня.

?? розробка додрукарських макетів - візитки, флаєри, афіши, банери, тощо.

?? розробка цифрових матеріалів - пости в інстаграм/фейсбук, сториз, креативи для реклами.

?? брендинг - створення логотипів, базового дизайн-коду, корпоративного мерчу.

?? редагування фотографій - корекція, пластика, монтаж.

?? монтаж відео, корекція кольору та звуку.

?? векторизація готових логотипів

?? копірайтинг

Є пропозиція на тривалу співпрацю в межах проєкту.