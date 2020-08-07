Наталья Демидова | веб-дизайнер

меня зовут Наталья, мне 23 года , я начинающий веб-дизайнер. Я строю свой дизайн на цвете, типографике, геометрии и композиции. Я организованна и пунктуальна. Я новичок в этом деле , но нарабатываю портфолио и мне важно качество, я возьму за ваш проект небольшие деньги.

Ознакомиться с моим дизайн-процессом : https://docs.google.com/document/d/1d72xP38ZUbAsS__PginF1gw5KElI9ySkkbjKx9gb8QY/edit?usp=sharingМоё портфолио : https://www.behance.net/unrealnatalie