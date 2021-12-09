untilbuter

Я, Асанкулов Байэль Русланович , родился 28 января 2000 года в городе Москва в семье экономистов.

С 2019 по 2021 годы учился в Российском экономическом колледже имени Г. В. Плеханова на финансовом факультете.

С 2018 года работаю звукорежиссером, и занимаюсь уже как год графическим дизайном и анимацией 2д + видеомонтажом

А так же с 6 до 17 лет учился школе искусств имени Мукана Рыскулбекова учился на художника закончил на красный диплом и учился на музыкальный факультет

Женат.

Ни я, ни мои ближайшие родственники под судом или следствием не находились. За пределами СНГ родственников нет.

нация: Казах