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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Все хорошо! Быстрая оплата и очень четко поставлены задачи
$9
10 баллов
5 лет назад
Все сделано быстро, качественно, ответственно и гораздо раньше срока, буквально за 3 часа. Обработка фото на высоте. Спасибо за сотрудничество, буду обращаться еще. Однозначно Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата пришла моментально ! Рекомендую Спасибо за сотрудничество
$7
10 баллов
5 лет назад
Все отлично Благодарю за выполненную работу, все легко и просто быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все хорошо! Деньги пришли быстро! Задачи поставлены четко