uprmnv

Ульяна uprmnv

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

guest_15830642036533
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Рекламная картинка по примеру.
Всё ок.
Все хорошо! Быстрая оплата и очень четко поставлены задачи
Ответный отзыв
smol12
Иван 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Поменять фон на фото. Фото много
Все сделано быстро, качественно, ответственно и гораздо раньше срока, буквально за 3 часа. Обработка фото на высоте. Спасибо за сотрудничество, буду обращаться еще. Однозначно Рекомендую!!!
Отличный заказчик! Оплата пришла моментально ! Рекомендую Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Фото обработка!
Все отлично Благодарю за выполненную работу, все легко и просто быстро и качественно! Рекомендую!
Все хорошо! Деньги пришли быстро! Задачи поставлены четко
Ответный отзыв