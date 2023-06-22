Создаю видеоролики для бизнеса

Я занимаюсь созданием классных видеороликов.

И могу для вас сделать красивый и эффектный видеоролик, как личный (например, слайдшоу или презентация с использованием ваших фото или видео из семейного архива), так и для вашего бизнес проекта (например: промо, логотип, трейлер, заставка, история и др.).