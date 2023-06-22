Создаю видеоролики для бизнеса
Я занимаюсь созданием классных видеороликов.
И могу для вас сделать красивый и эффектный видеоролик, как личный (например, слайдшоу или презентация с использованием ваших фото или видео из семейного архива), так и для вашего бизнес проекта (например: промо, логотип, трейлер, заставка, история и др.).
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Семейные фотонет просмотров
- Видео для Художниканет просмотров
- Рекламное Видео инстаграм аккаунтанет просмотров
- Рекламное видеонет просмотров
- Ролик для спортивного клуба Медведьнет просмотров