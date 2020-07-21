uristka999

Примеры работ:
Что же подарить жене на 8 марта? Вот задача! Она хочет, что-то такое золотое, с
большим количеством оборотов, что бы само все делало. Мммм, точно стиральная
машина. А куда идти?(размышляет). В Технохолод, кв. Алексеева, 5, там огромный
выбор крупной бытовой техники еще и скидка и подарок.
. - Ой, Маринка, тыобновила бытовую технику?
- Представляешь! Вгороде есть магазин бытовой техники с территорией самых низких цен!
- Где же этатерритория?
- Торговый центрЮжноград, магазин Фокстрот, запомнила Фокстрот.
Улица 2-яКраснознаменная, 28.
-Вот это да, вот это техника! Ты что, клад нашла?
-Не поверишь, не клад, а территорию самых низких цен! Там такая бытовая техника,
что глаза разбегаются!
-Ну вот, сходила в гости! Теперь и я такую технику хочу. Дай адрес!
-Запоминай, а лучше записывай! Торговый центр Южноград, магазин Фокстрот, Улица
2-я Краснознаменная, 28.
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