uristka999

Написание рекламных текстов

Примеры работ:

Что же подарить жене на 8 марта? Вот задача! Она хочет, что-то такое золотое, с

большим количеством оборотов, что бы само все делало. Мммм, точно стиральная

машина. А куда идти?(размышляет). В Технохолод, кв. Алексеева, 5, там огромный

выбор крупной бытовой техники еще и скидка и подарок.

. - Ой, Маринка, тыобновила бытовую технику?

- Представляешь! Вгороде есть магазин бытовой техники с территорией самых низких цен!

- Где же этатерритория?

- Торговый центрЮжноград, магазин Фокстрот, запомнила Фокстрот.

Улица 2-яКраснознаменная, 28.

-Вот это да, вот это техника! Ты что, клад нашла?

-Не поверишь, не клад, а территорию самых низких цен! Там такая бытовая техника,

что глаза разбегаются!

-Ну вот, сходила в гости! Теперь и я такую технику хочу. Дай адрес!

-Запоминай, а лучше записывай! Торговый центр Южноград, магазин Фокстрот, Улица

2-я Краснознаменная, 28.

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