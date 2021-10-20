Эксперт ИТ
С 2013 года работаю в ИТ сфере. Поработал во многих областях: аналитика, разработка, управление проектом, управление продуктом. Мой главный приоритет - это клиент.
Разрабатывал приложения и интернет-проекты, в роли программиста.
Писал технические задания на проектах KIA, HYUNDAI, ФрутоНяня, 4finance, Правительство ЯНАО.
Управлял проектами до 20 млн., с численостью сотрудников до 15 в i-sys.ru, haulmont.com, как коммерческих, так и государственных.
На текущий момент помогаю бизнесу в качестве консультанта достигать своих бизнес-целей.
Увлекаюсь боксом, кино и отдыхом на природе.
Очень люблю ездить и отдыхать на море.
Действие аккаунта приостановлено!