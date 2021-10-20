Эксперт ИТ

С 2013 года работаю в ИТ сфере. Поработал во многих областях: аналитика, разработка, управление проектом, управление продуктом. Мой главный приоритет - это клиент.

Разрабатывал приложения и интернет-проекты, в роли программиста.

Писал технические задания на проектах KIA, HYUNDAI, ФрутоНяня, 4finance, Правительство ЯНАО.

Управлял проектами до 20 млн., с численостью сотрудников до 15 в i-sys.ru, haulmont.com, как коммерческих, так и государственных.

На текущий момент помогаю бизнесу в качестве консультанта достигать своих бизнес-целей.

Увлекаюсь боксом, кино и отдыхом на природе.

Очень люблю ездить и отдыхать на море.