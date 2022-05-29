user_borisevich0

Алексей Борисевич user_borisevich0user_borisevich0
29 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end разработчик, редактор
Готов предоставлять услуги по front-end разработке:
Чистая верстка страниц, разработка на js и react.
Редактирование шаблонов, устранение неполадок на cms.
Постоянное или временное сопровождение сайтов, подключение к платежным системам, настройка/разработка страниц интернет-эквайринга.
Выполнение курсовых и дипломных работ.
Разработка/написание и оформление статей на любые тематики на печатных изданиях и на сайтах.
Я против войны в Украине!