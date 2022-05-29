user_borisevich0

Front-end разработчик, редактор

Готов предоставлять услуги по front-end разработке:

Чистая верстка страниц, разработка на js и react.

Редактирование шаблонов, устранение неполадок на cms.

Постоянное или временное сопровождение сайтов, подключение к платежным системам, настройка/разработка страниц интернет-эквайринга.

Выполнение курсовых и дипломных работ.

Разработка/написание и оформление статей на любые тематики на печатных изданиях и на сайтах.