user_for_all

Юрий user_for_all

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Приветствую всех

Имею большой опыт разработки системного и прикладного программного обеспечения с использованием различных технологий и уровня сложности реализации алгоритмов. 

Владею навыкам написания на следующих языках программирования: 

C#, C++, Delphi(Object Pascal), VB.NET, VBA, PHP, JavaScript 

При необходимости могу освоить и другие. 

Также имеется опыт в разработке приложений под Windows Mobile, Windows CE. 

Имею навык работы с WinAPI. 

Используемые технологии: 

  • Работа с Коммуникационными портами (Группа функций WinAPI по работе с коммуникационными портами, и встроенный набор объектов .NET);
  • Разработка приложений WinSocket (Группа функций WinAPI по работе с WinSocket, и встроенный набор объектов .NET);
  • Разработка приложений для печати(Группа функций WinAPI по работе с принтером, и встроенный набор объектов .NET);
  • Разработка приложений параллельных вычислений CUDA;
  • Разработка многопоточных приложений;
  • Разработка клиент-серверных приложений(MS SQL, MySQL).