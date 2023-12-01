Приветствую всех
Имею большой опыт разработки системного и прикладного программного обеспечения с использованием различных технологий и уровня сложности реализации алгоритмов.
Владею навыкам написания на следующих языках программирования:
C#, C++, Delphi(Object Pascal), VB.NET, VBA, PHP, JavaScript
При необходимости могу освоить и другие.
Также имеется опыт в разработке приложений под Windows Mobile, Windows CE.
Имею навык работы с WinAPI.
Используемые технологии:
- Работа с Коммуникационными портами (Группа функций WinAPI по работе с коммуникационными портами, и встроенный набор объектов .NET);
- Разработка приложений WinSocket (Группа функций WinAPI по работе с WinSocket, и встроенный набор объектов .NET);
- Разработка приложений для печати(Группа функций WinAPI по работе с принтером, и встроенный набор объектов .NET);
- Разработка приложений параллельных вычислений CUDA;
- Разработка многопоточных приложений;
- Разработка клиент-серверных приложений(MS SQL, MySQL).