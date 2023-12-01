Приветствую всех

Имею большой опыт разработки системного и прикладного программного обеспечения с использованием различных технологий и уровня сложности реализации алгоритмов.

Владею навыкам написания на следующих языках программирования:

C#, C++, Delphi(Object Pascal), VB.NET, VBA, PHP, JavaScript

При необходимости могу освоить и другие.

Также имеется опыт в разработке приложений под Windows Mobile, Windows CE.

Имею навык работы с WinAPI.

Используемые технологии: