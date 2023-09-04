Software Engineer

Непрерывное обучение, следование современным технологиям и языкам программирования, а также способность быстро адаптироваться к новым требованиям. Профессиональная этика и тактичность, с отличными навыками коммуникации. Стремление создавать чистый, масштабируемый и безопасный код, обеспечивающий высокую производительность и надежность системы. Способность слушать и "слышать" потребности пользователей, а также сотрудничать с клиентами для разработки инновационных и качественных решений.



Мой стэк: Golang, Python