SMM, Контент - мэйкер

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контнет - план в вконтакте

настройка таргетинга в вк

посевы по пабликам вконтактам

мотивированный трафик: начиная от регистрация на форуме и заканчивая комментариями вконтакте под постом, по заданной теме или тексту