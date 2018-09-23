uspexcomnoi

Александр Николаев uspexcomnoi

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SMM, Контент - мэйкер

Могу оказать услуги:

seo оптимизация видео на ютубе

контнет - план в вконтакте

настройка таргетинга в вк

посевы по пабликам вконтактам

мотивированный трафик: начиная от регистрация на форуме и заканчивая комментариями вконтакте под постом, по заданной теме или тексту

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Отзывы заказчиков

zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужна реклама Дзен-канала
Все отлично. Работа выполнена хорошо! Результатом доволен. Рекомендую!
Грамотное ТЗ, приятно общаться и оперативная оплата.
Ответный отзыв