SMM, Контент - мэйкер
Могу оказать услуги:
seo оптимизация видео на ютубе
контнет - план в вконтакте
настройка таргетинга в вк
посевы по пабликам вконтактам
мотивированный трафик: начиная от регистрация на форуме и заканчивая комментариями вконтакте под постом, по заданной теме или тексту
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Все отлично. Работа выполнена хорошо! Результатом доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, приятно общаться и оперативная оплата.