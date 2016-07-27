После оплаты половины стоимости проекта исполнитель сбросил psd который не подошёл программисту для работы и не сбросил исходники оплаченной мной работы, при этом постоянно торопил с оплатой второй части. Итог: кинул меня на половину суммы не дав материала с которым можно работать. По общению вначале сказал что по заданию все понял, потом начал уточнять моменты которые как оказалось не понял после изучения ТЗ. Требовал находится на связи постоянно и отвечать на выходных (?!) вместо того чтобы написать все интересующие вопросы и работать дальше. Не рекомендую к сотрудничеству как мошенника, хама и просто нервного тинейджера который не понимает хорошего отношения.