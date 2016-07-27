Отзывы заказчиков
$100
2 балла
9 лет назад
После оплаты половины стоимости проекта исполнитель сбросил psd который не подошёл программисту для работы и не сбросил исходники оплаченной мной работы, при этом постоянно торопил с оплатой второй части. Итог: кинул меня на половину суммы не дав материала с которым можно работать. По общению вначале сказал что по заданию все понял, потом начал уточнять моменты которые как оказалось не понял после изучения ТЗ. Требовал находится на связи постоянно и отвечать на выходных (?!) вместо того чтобы написать все интересующие вопросы и работать дальше. Не рекомендую к сотрудничеству как мошенника, хама и просто нервного тинейджера который не понимает хорошего отношения.
Ответный отзыв
Человек, которому нужна была скорость выполнения, задерживает оплату больше, чем на 10-ть дней. Было тз, работа была выполнена, после чего начались какие-то проблемы с заказчиками, программистами и прочими, на стороне WestWind. Отличная коммуникация в процессе работы, потом оплатил пол заказа, а потом начал испаряться, и так половину заказа и не оплатил. Ждать надоело, клиент безнадежный. На крайние сообщения последние три дня вообще не отвечает, в тупую игнорирует.
$20
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Рвботу выполнил, вопросов не возникло. В силу неконкретности Т3 не смог выполнить один пункт, сам предложил снизить стоимость. Хороший специалист
Ответный отзыв
Работа прошла быстро и оперативно. Всегда на связи, оплата в срок. Приятно работать.