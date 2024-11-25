utr95

Темирлан utr95

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Современная адаптивная верстка сайтов

Специализируюсь на верстке сайтов, могу также создавать дизайн страниц или же приложений Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи.

Гарантии

Бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.

Умения и навыки: ﻿﻿

  • HTML5, CSS3;

  • FLEXBOX, CSS GRID

  • Использую BEM методологию именования классов;

  • СSS препроцессор SASS;

  • Сборщик проектов Gulp, Vite;

  • Реализация Pixel Perfect верстки;

  • Bootrsrap 5;

Связь:

email: [email protected]

telegram: aoimurakami

discord: aoimurakami

Желательно связываться через telegram.

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
#381
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
#2514
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $35от 2 дней
#3219