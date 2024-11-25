Современная адаптивная верстка сайтов
Специализируюсь на верстке сайтов, могу также создавать дизайн страниц или же приложений Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи.
Гарантии
Бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.
Умения и навыки:
HTML5, CSS3;
FLEXBOX, CSS GRID
Использую BEM методологию именования классов;
СSS препроцессор SASS;
Сборщик проектов Gulp, Vite;
Реализация Pixel Perfect верстки;
Bootrsrap 5;
Связь:
email: [email protected]
telegram: aoimurakami
discord: aoimurakami
Желательно связываться через telegram.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Дизайн мобильных приложений
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$10/час
от $30от 2 дней
#381
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
#2514
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $35от 2 дней
#3219