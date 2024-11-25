Современная адаптивная верстка сайтов

Специализируюсь на верстке сайтов, могу также создавать дизайн страниц или же приложений Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи.

Гарантии

Бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.

Умения и навыки: ﻿﻿

HTML5, CSS3;

FLEXBOX, CSS GRID

Использую BEM методологию именования классов;

СSS препроцессор SASS;

Сборщик проектов Gulp, Vite;

Реализация Pixel Perfect верстки;

Bootrsrap 5;

Связь:

email: [email protected]

telegram: aoimurakami

discord: aoimurakami

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