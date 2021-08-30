uvahitovkalibek

Калибек Увахитов uvahitovkalibek

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

﻿Чтобы сделать великий ролик, необходимы три вещи — сценарий, сценарий и ещё раз сценарий. Альфред Хичкок

Только качественно и в срок - создание привлекательных видео в высоком качестве!

Создаю:

  • разные 2D, 3D объясняющие анимации
  • интро для ютуб канала
  • современная инфографика
  • слайд-шоу
  • презентация
  • анимация на доске
  • анимированная бизнес презентация
  • учебные видео
  • детские видеоролики
  • анимация логотипа
Работаю без предоплаты!

Любая правка бесплатно!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по видео

- не беру предоплату

- всегда на связи

- правка в видео бесплатно

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: +7 747-775-11-13 (@kalybek031)
  • WhatsApp: +7 747-775-11-13