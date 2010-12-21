uvv001

Василий uvv001

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

С этим списком названий и аббревиатур я умею работать:

Python

JavaScript

jQuery

Java

PHP

Paskal

C/C++

Django

South

Scrapy

AJAX

CSS

HTML

SVG

VML

XML

JSON

GIT

SVN

Опыт работы c галереей Galleria. http://galleria.aino.se/

Опыт администрирования linux. В основном конфигурирование web-серверов Apache, Nginx, Lighttpd.

Установка и настройка серверов баз данных, почтовых серверов, samba серверов, ftp серверов.

Опыт коммерческой разработки: 2 года.

Умение работать в команде, понимать и поддерживать чужой код.

Стремлюсь повышать эффективность и качество своей работы, изучать новые технологии.

Очень ответственно отношусь к работе. Я никогда не пропаду в неизвестном направлении.

Если возникают трудности/задержки, то вы узнаете о них от меня, в момент их возникновения.

Контактные данные:

Mail/jabber: [email protected]

skype: uvv001

ICQ: 315-653-269

Почта - самый надежный способ связи со мной.

На выходных я чаще всего недоступен (исключением является договоренность с вами о работе/связи в выходные)

Отзывы заказчиков

Helpery
44 года
21 год в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Калькулятор натяжного потолка с отправкой данных
PHP
Получил отличный результат, работой доволен на 100% Понравился профессиональный подход, все вопросы были решены и в первом варианте было сделано то, что требовалось. Все просьбы небольших дополнительных доделок выполнил быстро, порадовало, что всегда помогал с возникшими вопросами после завершения работы. Рекомендую.
Прислушивается к рекомендациям. Терпелив. Не жаден. Знает чего хочет. Идет на компромисс. Проблем с оплатой не возникло. Я доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Доработка javascript галереи
JavaScript
Понравился профессиональный подход к выполнению задания и к организации разработки в целом. Неожиданные проблемы - решил, с дополнительными пожеланиями - помог определиться.. Результатом доволен, буду обращаться еще!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, своевременная оплата, доступное объяснение тонких моментов требований. Готов решать возникающие вопросы на взаимовыгодной основе. Я очень доволен сотрудничеством. Андрей, спасибо за интересную работу!
Ответный отзыв
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