С этим списком названий и аббревиатур я умею работать:
Python
JavaScript
jQuery
Java
PHP
Paskal
C/C++
Django
South
Scrapy
AJAX
CSS
HTML
SVG
VML
XML
JSON
GIT
SVN
Опыт работы c галереей Galleria. http://galleria.aino.se/
Опыт администрирования linux. В основном конфигурирование web-серверов Apache, Nginx, Lighttpd.
Установка и настройка серверов баз данных, почтовых серверов, samba серверов, ftp серверов.
Опыт коммерческой разработки: 2 года.
Умение работать в команде, понимать и поддерживать чужой код.
Стремлюсь повышать эффективность и качество своей работы, изучать новые технологии.
Очень ответственно отношусь к работе. Я никогда не пропаду в неизвестном направлении.
Если возникают трудности/задержки, то вы узнаете о них от меня, в момент их возникновения.
Контактные данные:
Mail/jabber: [email protected]
skype: uvv001
ICQ: 315-653-269
Почта - самый надежный способ связи со мной.
На выходных я чаще всего недоступен (исключением является договоренность с вами о работе/связи в выходные)