С этим списком названий и аббревиатур я умею работать:

Python

JavaScript

jQuery

Java

PHP

Paskal

C/C++

Django

South

Scrapy

AJAX

CSS

HTML

SVG

VML

XML

JSON

GIT

SVN

Опыт работы c галереей Galleria. http://galleria.aino.se/

Опыт администрирования linux. В основном конфигурирование web-серверов Apache, Nginx, Lighttpd.

Установка и настройка серверов баз данных, почтовых серверов, samba серверов, ftp серверов.

Опыт коммерческой разработки: 2 года.

Умение работать в команде, понимать и поддерживать чужой код.

Стремлюсь повышать эффективность и качество своей работы, изучать новые технологии.

Очень ответственно отношусь к работе. Я никогда не пропаду в неизвестном направлении.

Если возникают трудности/задержки, то вы узнаете о них от меня, в момент их возникновения.

Контактные данные:

Mail/jabber: [email protected]

skype: uvv001

ICQ: 315-653-269

Почта - самый надежный способ связи со мной.

На выходных я чаще всего недоступен (исключением является договоренность с вами о работе/связи в выходные)