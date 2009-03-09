Отзывы заказчиков
$100
2 балла
8 лет назад
Задача не решена.
$10
10 баллов
15 лет назад
Оперативно и профессионально выполнил поставленные задачи.
Ответный отзыв
Работу оплатил! С таким человеком можно работать на доверии и без предоплаты. Будет еще что, обращайтесь!
$7
10 баллов
15 лет назад
Обращался к Алексею, выполнил работу крайне качественно, и очень быстро. Сотрудничеством доволен, буду к нему обращаться еще не раз!
Ответный отзыв
Работу оплатил! С таким человеком можно работать на доверии и без предоплаты. Будет еще что, обращайтесь!
$1
10 баллов
15 лет назад
Отлично справился с работой! Спасибо!
Ответный отзыв
Работу оплатил! С таким человеком можно работать на доверии и без предоплаты. Будет еще что, обращайтесь!