v0mbat

Олексій Барандій v0mbat

 
34 годаУкраина/Новояворовск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
2 балла
8 лет назад
Создание небольшого городского портала
Задача не решена.
greatross
Сергей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Проверка на валидность 2-x xhtml страниц
Оперативно и профессионально выполнил поставленные задачи.
Работу оплатил! С таким человеком можно работать на доверии и без предоплаты. Будет еще что, обращайтесь!
Ответный отзыв
kerebro
Андрей 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$7
10 баллов
15 лет назад
Распознать 2 страницы
Обращался к Алексею, выполнил работу крайне качественно, и очень быстро. Сотрудничеством доволен, буду к нему обращаться еще не раз!
Работу оплатил! С таким человеком можно работать на доверии и без предоплаты. Будет еще что, обращайтесь!
Ответный отзыв
Prodesigner
Андрей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
15 лет назад
Из фотки в Word
Отлично справился с работой! Спасибо!
Работу оплатил! С таким человеком можно работать на доверии и без предоплаты. Будет еще что, обращайтесь!
Ответный отзыв