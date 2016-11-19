v1c0nt

Виталий Чижов v1c0nt

 
34 годаРоссия/Калуга
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ретушь, обтравка, цветокоррекция, художественная обработка фотографии, коллаж и другая работа с фото
Отзывы заказчиков
Alexey_
36 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Ретушь фото
Отличная работа. Заказывал у 3-х человек работу над одинаковым фото. У Виталия получилось на порядок лучше остальных. Всем советую. Еще раз спасибо за работу.
Отличный работодатель. Адекватные требования, оплата гарантирована. Честный, обязательный. Рекомендую
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга