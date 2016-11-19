Ретушь, обтравка, цветокоррекция, художественная обработка фотографии, коллаж и другая работа с фото
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Портфолио
- Творческая ретушь, коллаж180 просмотров
- Коллаж, творческая обработка298 просмотров
- Обработка фото192 просмотра
- Обработка портрета для резюме256 просмотров
- Творческая ретушь189 просмотров
- Творческая ретушь161 просмотр
- Ретушь ювелирных изделйи211 просмотров
- Художественная обработка фотографии203 просмотра
- Ретушь мужского портрета211 просмотров
- Цветокоррекция186 просмотров
- Ювелирка187 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа. Заказывал у 3-х человек работу над одинаковым фото. У Виталия получилось на порядок лучше остальных. Всем советую. Еще раз спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Адекватные требования, оплата гарантирована. Честный, обязательный. Рекомендую
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга