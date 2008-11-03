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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Все сделал на 10 баллов!
$10
10 баллов
15 лет назад
Как исполнитель, очень серьезно и детально отнесся к проекту. Вежлив и приятен в общении. Joomla знает хорошо. Рекомендую.
$1
10 баллов
15 лет назад
Полностью доволен работой.. Адекватный человек знающий свое дело.. Будем еще работать =)