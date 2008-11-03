v1tal11

Виталий Пономаренко v1tal11

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование:

НТУУ "КПИ", высшее, магистр

Навыки:

Java (XML-RPC, EJB, JSP, Servlets, HTTP/HTTPS, Socket)

C++,

Pascal,

PHP (написание/правка скриптов),

веб-верстка (HTML, CSS)

проектирование баз данных

SQL запросы

PHPHTMLCSSJava
Отзывы заказчиков
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Настроить wordpress или joomla.
Все сделал на 10 баллов!
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Кнопка "Подробнее" в Joomla
Как исполнитель, очень серьезно и детально отнесся к проекту. Вежлив и приятен в общении. Joomla знает хорошо. Рекомендую.
MrBonD
Сергей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Элементарная программа сложения 2-х чисел. TASM+
Полностью доволен работой.. Адекватный человек знающий свое дело.. Будем еще работать =)