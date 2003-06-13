v_l_a_d_n_o_v

Хочу получить опыт работы с клиентами, могу выполнить работу по меньшей цене!!

Здравствуйте :)

Я студент ИПСА КПИ. Главной целью этого сервиса считаю получение опыта коммуникации с заказчиком, улучшение и отточение навыков. Обладаю хорошим уровнем работы с текстом, электронными таблицами, базами данных и другими основными скиллами владения компьютера. Также знаю базовый уровень front-end разработки, владею основами с++, java, js, python. Ознакомлен с методами работы с алгоритмами, имею базовые знания ООП и создания искусственного интеллекта.

Жду с нетерпением начала работы над вашими заказами)!