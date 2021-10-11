Python FullStack-developer
Разрабатываю прикладное ПО и Web-приложения на языке Python, а так же занимаюсь фронтенд разработкой и версткой сайтов.
Технологии которыми я владею:
- Python,
- Django,
- Flask,
- DjangoRestFramework,
- SQL,
- JavaScript,
- HTML,
- CSS,
- Bootstrap,
- ReactJS,
- Gitlab CI/CD,
- Docker,
- Ansible,
- Linux
- Качественный и безопасный продукт, соответствующий вашему ТЗ,
- Гарантию на выполненную работу(если с готовым продуктом возникли проблемы, я всегда готов их решить),
- Возможность наблюдения за ходом разработки(для этого я разворачиваю проект на тестовом сервере),
- Возможность корректировки проекта в ходе его выполнения
Т.к. на данную биржу я вышел недавно, отзывов у меня нет, но есть отзывы в моем преподавательском аккаунте:
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/re...
Разработкой занимаюсь последние 5 лет. Ранее работал системным администратором, умею настраивать оборудование Cisco, Mikrotik, есть соответствующие сертификаты. Так же хорошо разбираюсь в linux и сетевых технологиях.
Способы связи со мной:
- Телеграм: @v_niloff,
- Телефон: +7(995)887-3496
- Скайп: live:.cid.d978b76f2bea2490
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10 баллов
2 года назад
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