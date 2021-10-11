Python FullStack-developer

Разрабатываю прикладное ПО и Web-приложения на языке Python, а так же занимаюсь фронтенд разработкой и версткой сайтов.

Технологии которыми я владею:

Python,

Django,

Flask,

DjangoRestFramework,

SQL,

JavaScript,

HTML,

CSS,

Bootstrap,

ReactJS,

Gitlab CI/CD,

Docker,

Ansible,

Linux

Качественный и безопасный продукт, соответствующий вашему ТЗ,

Гарантию на выполненную работу(если с готовым продуктом возникли проблемы, я всегда готов их решить),

Возможность наблюдения за ходом разработки(для этого я разворачиваю проект на тестовом сервере),

Возможность корректировки проекта в ходе его выполнения

Так же я провожу консультации по разработке на Python, Django, Flask, как онлайн(по скайпу), так и очно.

Т.к. на данную биржу я вышел недавно, отзывов у меня нет, но есть отзывы в моем преподавательском аккаунте:

https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/re...

Разработкой занимаюсь последние 5 лет. Ранее работал системным администратором, умею настраивать оборудование Cisco, Mikrotik, есть соответствующие сертификаты. Так же хорошо разбираюсь в linux и сетевых технологиях.

Способы связи со мной:

Телеграм: @v_niloff,

Телефон: +7(995)887-3496

Скайп: live:.cid.d978b76f2bea2490

Для связи обычно доступен в вечернее время, т.к. есть основное место работы.