v_niloff

Владимир v_niloff

 
35 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Python FullStack-developer

Разрабатываю прикладное ПО и Web-приложения на языке Python, а так же занимаюсь фронтенд разработкой и версткой сайтов.

Технологии которыми я владею:

  • Python,
  • Django,
  • Flask,
  • DjangoRestFramework,
  • SQL,
  • JavaScript,
  • HTML,
  • CSS,
  • Bootstrap,
  • ReactJS,
  • Gitlab CI/CD,
  • Docker,
  • Ansible,
  • Linux
Работая со мной вы получите:

  • Качественный и безопасный продукт, соответствующий вашему ТЗ,
  • Гарантию на выполненную работу(если с готовым продуктом возникли проблемы, я всегда готов их решить),
  • Возможность наблюдения за ходом разработки(для этого я разворачиваю проект на тестовом сервере),
  • Возможность корректировки проекта в ходе его выполнения
Так же я провожу консультации по разработке на Python, Django, Flask, как онлайн(по скайпу), так и очно.

Т.к. на данную биржу я вышел недавно, отзывов у меня нет, но есть отзывы в моем преподавательском аккаунте:

https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/re...

Разработкой занимаюсь последние 5 лет. Ранее работал системным администратором, умею настраивать оборудование Cisco, Mikrotik, есть соответствующие сертификаты. Так же хорошо разбираюсь в linux и сетевых технологиях.

Способы связи со мной:

  • Телеграм: @v_niloff,
  • Телефон: +7(995)887-3496
  • Скайп: live:.cid.d978b76f2bea2490
Для связи обычно доступен в вечернее время, т.к. есть основное место работы.
JavascriptPythonВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapLinuxDjangoDocker
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sman13
Антон 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Заполнение магазина товарами из магазина с Вебархива
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!