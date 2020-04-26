v_savelieva

Самый современный контент-менеджер
Здравствуйте!
Я - Виктория, 19-летний контент-менеджер с полной профессиональной подготовкой, который создает уникальный, свежий и современный контент. Я - тот самый представитель поколения Z, которое рождается со смартфонами в руках, и который знает всё о том, какой контент будет привлекать пользователей всемирной сети!
В моем списке работодателей такие лица, как самая крупная онлайн-школа немецкого DeutschOnline, чья аудитория составляет миллионы человек ежедневно.
Что я могу вам предложить:
- Анализ конкурентов
- Написание постов
- Размещение контента
- Ведение страниц Instagram и VK
- Создание контент-плана
- Работа с аудиторией
Всегда рада сотрудничеству.
Контакты:
Телефон: +7 968 530 66 80
Почта: [email protected]
Skype: live:bb734f9b9b0658ee
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!