v_savelieva

Виктория Савельева v_savelieva

 
22 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Самый современный контент-менеджер

Здравствуйте! 

Я - Виктория, 19-летний контент-менеджер с полной профессиональной подготовкой, который создает уникальный, свежий и современный контент. Я - тот самый представитель поколения Z, которое рождается со смартфонами в руках, и который знает всё о том, какой контент будет привлекать пользователей всемирной сети!

В моем списке работодателей такие лица, как самая крупная онлайн-школа немецкого DeutschOnline, чья аудитория составляет миллионы человек ежедневно. 

Что я могу вам предложить:

  • Анализ конкурентов
  • Написание постов
  • Размещение контента
  • Ведение страниц Instagram и VK
  • Создание контент-плана
  • Работа с аудиторией
Свяжитесь со мной и мы подробно обсудим Ваш проект!

Всегда рада сотрудничеству.

Контакты:

Телефон: +7 968 530 66 80

Почта: [email protected]

Skype: live:bb734f9b9b0658ee

Написание постов
Отзывы заказчиков
Perfect2020
Анастасия 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Перевод на НЕМЕЦКИЙ! Срочно и качественно.
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