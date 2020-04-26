v_savelieva

Самый современный контент-менеджер

Здравствуйте!

Я - Виктория, 19-летний контент-менеджер с полной профессиональной подготовкой, который создает уникальный, свежий и современный контент. Я - тот самый представитель поколения Z, которое рождается со смартфонами в руках, и который знает всё о том, какой контент будет привлекать пользователей всемирной сети!

В моем списке работодателей такие лица, как самая крупная онлайн-школа немецкого DeutschOnline, чья аудитория составляет миллионы человек ежедневно.

Что я могу вам предложить:

Анализ конкурентов

Написание постов

Размещение контента

Ведение страниц Instagram и VK

Создание контент-плана

Работа с аудиторией

Свяжитесь со мной и мы подробно обсудим Ваш проект!

Всегда рада сотрудничеству.

Контакты:

Телефон: +7 968 530 66 80

Почта: [email protected]

Skype: live:bb734f9b9b0658ee