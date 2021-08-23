v_seleznev

Помогаю бизнесу покорить интернет.

Привет, меня зовут Вова. Я занимаюсь комплексной интернет-упаковкой бизнеса. На протяжении года мои решения помогли разным бизнесам в масштабировании их как бренда.

Моя основная задача - доказать предпринимателям, что маркетинг и упаковка своего бизнеса - это неотъемлемая и самая значимая часть в поиске и удержании клиентов.

Я специализируюсь на: комплексная упаковка бизнеса под ключ (упаковка социальных сетей, разработка сайта, презентации и фирменного стиля компании), веб-дизайн сайтов, приложений, чек-листов, презентаций.

Я не заставляю сразу покупать у меня сайт. Для начала я сделаю несколько решений дизайна первого экрана для вас и проведу бесплатную консультацию.

Мой сайт: https://vseleznev.site/