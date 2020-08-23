Пунктуальный дизайнер масок для Instagram

Дизайнер который сделает все во время!

Почему я?

Пунктуальность - я умею четко планировать свой график до мелочей, что всегда помогает сдать проект вовремя.

я умею четко планировать свой график до мелочей, что всегда помогает сдать проект вовремя. Знания - 4 года я обучалась информационному дизайну и прошла курс по маскам. Владею 2д и 3д редакторами, что помогает мне создавать индивидуальные маски.

4 года я обучалась информационному дизайну и прошла курс по маскам. Владею 2д и 3д редакторами, что помогает мне создавать индивидуальные маски. Экономлю Ваше время - мы с Вами обсудим все на первых этапах, от Вас не требуется 30 страниц описания ТЗ - достаточно описания того, какой результат Вам нужен. Лишних вопросов в ходе работы я не задаю, предпочитаю все уточнять на первых парах.

Не проблема! Все правки бесплатно!

Как со мной связаться

не нарушать сроки

доводить начатое до конца

консультировать

быть на связи

Образование

Высшее - информационный дизайн

Закончила курс "Создание масок для Instagram" Евгении Гормаш