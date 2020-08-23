Марина Вэкэрицэ vacaritamarinavacaritamarina
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Пунктуальный дизайнер масок для Instagram
Дизайнер который сделает все во время!
Почему я?
- Пунктуальность - я умею четко планировать свой график до мелочей, что всегда помогает сдать проект вовремя.
- Знания - 4 года я обучалась информационному дизайну и прошла курс по маскам. Владею 2д и 3д редакторами, что помогает мне создавать индивидуальные маски.
- Экономлю Ваше время - мы с Вами обсудим все на первых этапах, от Вас не требуется 30 страниц описания ТЗ - достаточно описания того, какой результат Вам нужен. Лишних вопросов в ходе работы я не задаю, предпочитаю все уточнять на первых парах.
Не проблема! Все правки бесплатно!
Как со мной связаться
- email : [email protected]
- vk : https://vk.com/m.seasea
- instagram : marinavacarita
не нарушать сроки
доводить начатое до конца
консультировать
быть на связи
Образование
Высшее - информационный дизайн
Закончила курс "Создание масок для Instagram" Евгении Гормаш
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3D натюрморт. Коллаж с 2D93 просмотра
- Разработка айдентики "Модулор"94 просмотра
- 3D модель башни73 просмотра
- Создание игровой локации со смешением двух стилей87 просмотров
- Сайт "под ключ" для "Александр недвижимость"71 просмотр
- Маска для Instagram "Малифисента"67 просмотров
- Маска для Instagram. Изменение патчей на лице.68 просмотров
- Маска для Instagram с надписями под глазами62 просмотра
- Маска для Instagram "Джокер"64 просмотра
- Маска для Instagram. Отражение в очках.59 просмотров