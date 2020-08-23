vacaritamarina

Марина Вэкэрицэ vacaritamarina

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Пунктуальный дизайнер масок для Instagram

Дизайнер который сделает все во время!

Почему я?

  • Пунктуальность - я умею четко планировать свой график до мелочей, что всегда помогает сдать проект вовремя.
  • Знания - 4 года я обучалась информационному дизайну и прошла курс по маскам. Владею 2д и 3д редакторами, что помогает мне создавать индивидуальные маски.
  • Экономлю Ваше время - мы с Вами обсудим все на первых этапах, от Вас не требуется 30 страниц описания ТЗ - достаточно описания того, какой результат Вам нужен. Лишних вопросов в ходе работы я не задаю, предпочитаю все уточнять на первых парах.
Что-то не понравилось? Результат не такой, которого Вы ждали? 

Не проблема! Все правки бесплатно!

Как со мной связаться

Мой личный подход к работе :

не нарушать сроки

доводить начатое до конца

консультировать

быть на связи

Образование

Высшее - информационный дизайн

Закончила курс "Создание масок для Instagram" Евгении Гормаш

Портфолио