Образование:

1998 - 2003 - Дальневосточный Государственный Технический Университет,

Тихоокеанский институт политики и права, специализация - международные отношения. Квалификация - юрист-международник и референт-переводчик. Диплом с отличием.

Опыт работы:

2004, февраль - по н.в. - копирайтер в рекламном агентстве (Владивосток)

Обязанности: разработка концепций рекламных кампаний и промоакций. Написание текстов буклетов, пресс-релизов, рекламных статей. Разработка сценариев аудио и видеороликов, массовых мероприятий и корпоративных праздников, презентаций. Создание слоганов и рекламных девизов, нейминг, тексты рекламных песен, подготовка докладов и выступлений, поздравления.

Разработка идей наружной рекламы, выставочных павильонов, нестандартных вывесок.

Новостное наполнение и написание текстов для корпоративного сайта.

PR агентства на общероссийском и местном уровне - размещение пресс-релизов и новостей о деятельности агентства на общероссийских сайтах.

2003, май - 2004, февраль - копирайтер в рекламном агентстве

Обязанности: аналогичны вышеперечисленным.

1999-2004 - работа в избирательных штабах на всех стадиях предвыборной кампании - выборы мэра, губернатора, думские и президентские выборы.

Обязанности: сбор подписей, распространение полиграфической продукции, агитация избирателей. Составление фотоотчетов о расклейке листовок, проведение социологических опросов и обработка полученной информации.

Имею большой и успешный опыт работы контент - редактором сайтов в Интернет: базовое наполнение сайта, размещение и рассылка пресс-релизов, ведение специализированных рубрик, ответы на вопросы посетителей.

В качестве контент - редактора работал с сайтами: компания А11, холдинг ЛАНИТ ДВ, группа компаний Востокшинторг.

Являюсь участником регионального движения

Большой опыт в написании поздравлений (любая форма - стихи, проза, акростихи) на корпоративные праздники, дни рождения, иные поводы.

Автор всероссийского портала stihi.ru.