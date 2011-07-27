Работу выполнил. Уже 9ый день заказчик обещает об оплате. Умолял потерпеть, типо у них проблемы и задержки и т.п.Красиво все объяснял. Я как наивный проявил доверие. За это время я не раз убедился в вранье, поэтому мой отзыв отрицательный. За работу надо платить, а не вести за нос. Он ниже прокоментирует о том какой он хороший, какой я плохой, о задержках, компенсациях и т.п. Но не верьте этому, - это вранье... Работу я удалил не на следующий день, а через 3 дня...Причем я был просто как автор, так что работа у них не удалилась, так как у меня не было прав на удаление...Весь объем работ он получил раньше срока, причем все было сделано хорошо - сам заказчик подтвердил это. Заказчик обещал много раз, что оплатит.2 раз сообщил, что оплатил, а оплаты не поступило до сих пор...Уже прошло 10 дней.. Ужас просто, почти все неправда что он говорит, кроме того, что он действительно умолял потерпеть..Но сколько терпеть? Есть ведь предел...