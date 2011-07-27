Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
0 баллов
14 лет назад
Тяжелый исполнитель. Сделал все довольно скверно, но мы приняли работу, потому что бюджет был небольшой. После объяснения, что оплата задержится исполнитель удалил всю свою работу с места размещения и пообещал разместить все в сети в 10 источниках. Есть переписка. После он вернул тексты, но где гарантия, что он не разместил их еще где-то? А значит он их писал для себя и нам они уже по факту не могут быть полезными. Нельзя верить человеку, который сходит на примитивные оскорбления и шантажирует своей работой, угрожая тексты растиражировать на разных сайтах. Оплату мы все же произвели, потому что небыло такого, чтобы мы кому-то не платили. Даже несмотря на наличие временных трудностей. Но, этот отзыв мы уже не снимем. Хватит. Пусть идет улицы подметает.
Ответный отзыв
Работу выполнил. Уже 9ый день заказчик обещает об оплате. Умолял потерпеть, типо у них проблемы и задержки и т.п.Красиво все объяснял. Я как наивный проявил доверие. За это время я не раз убедился в вранье, поэтому мой отзыв отрицательный. За работу надо платить, а не вести за нос. Он ниже прокоментирует о том какой он хороший, какой я плохой, о задержках, компенсациях и т.п. Но не верьте этому, - это вранье... Работу я удалил не на следующий день, а через 3 дня...Причем я был просто как автор, так что работа у них не удалилась, так как у меня не было прав на удаление...Весь объем работ он получил раньше срока, причем все было сделано хорошо - сам заказчик подтвердил это. Заказчик обещал много раз, что оплатит.2 раз сообщил, что оплатил, а оплаты не поступило до сих пор...Уже прошло 10 дней.. Ужас просто, почти все неправда что он говорит, кроме того, что он действительно умолял потерпеть..Но сколько терпеть? Есть ведь предел...