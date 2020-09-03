Веб-дизайн, адаптивная вёрстка, сайт под ключ, копирайтинг, векторная графика.
Приветствую уважаемых Заказчиков и Работодателей. Делаем командную работу в кратчайшие сроки по конкурентным ценам:
Веб-дизайн - создание дизайнером PSD макета для будущего сайта.
Адаптивная верстка - создание из PSD макета веб разработчиком адаптивные сайты под все виды устройств, используя HTML5, CSS3 & SASS, Bootstrap4, JavaScript.
Копирайтинг - написание авторами уникальных статей для наполнения контента.
Векторная графика - отрисовка логотипов, рисунков, визиток, банеров диайнером для вашего бизнеса.
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