vadymadv

Вадим vadymadv

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Специалист по контекстной рекламе AdWords, Директ

Опыт работы в контекстной рекламе 4 года.

Провожу эффективную настройку рекламной кампании на зарубежный рынок.

В создание и настройку рекламной кампании включаю:

— подбор ключевых слов, минус-слов;

— создание эффективных объявлений;

— рекомендации по оптимизации целевых страниц сайта;

— подключение Google Analytics, анализ объявлений и рекламы;

— ежедневная корректировка рекламы в соответствии с результатами аукционов;

— ежемесячные отчеты о результатах работы;

— предложения по оптимизации рекламы;

— настройка ремаркетинга.

Первоначальная настройка рекламного аккаунта 1500 грн.

Стоимость ведение проекта 20% от бюджета.