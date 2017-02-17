Специалист по контекстной рекламе AdWords, Директ
Опыт работы в контекстной рекламе 4 года.
Провожу эффективную настройку рекламной кампании на зарубежный рынок.
В создание и настройку рекламной кампании включаю:
— подбор ключевых слов, минус-слов;
— создание эффективных объявлений;
— рекомендации по оптимизации целевых страниц сайта;
— подключение Google Analytics, анализ объявлений и рекламы;
— ежедневная корректировка рекламы в соответствии с результатами аукционов;
— ежемесячные отчеты о результатах работы;
— предложения по оптимизации рекламы;
— настройка ремаркетинга.
Первоначальная настройка рекламного аккаунта 1500 грн.
Стоимость ведение проекта 20% от бюджета.