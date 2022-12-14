Web-дизайн, логодизайн, дизайн мобильных интерфейсов

﻿Привет, прекрасный посетитель моего профиля! Я — Валерия, и я дизайнер.

﻿Работаю на Figma (люблю и умею работать с компонентами и автолейаутом), Adobe Illustrator и Photoshop. Есть опыт разработки дизайна сайтов, логотипов, баннеров.

﻿Я радостью помогу тебе обрести волшебный и нужный дизайн или логотип и внесу при необходимости нужное количество правок. Пиши, и я буду работать для тебя✌