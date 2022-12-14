Web-дизайн, логодизайн, дизайн мобильных интерфейсов
Привет, прекрасный посетитель моего профиля! Я — Валерия, и я дизайнер.
Работаю на Figma (люблю и умею работать с компонентами и автолейаутом), Adobe Illustrator и Photoshop. Есть опыт разработки дизайна сайтов, логотипов, баннеров.
Я радостью помогу тебе обрести волшебный и нужный дизайн или логотип и внесу при необходимости нужное количество правок. Пиши, и я буду работать для тебя✌
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн для бренда вязаной одежды13 просмотров
- Дизайн логотипа для пекарни16 просмотров
- Логотип для детского сада20 просмотров
- Дизайн лендинга для СПА-салона23 просмотра