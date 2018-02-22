Разработка, администрирование и техническая поддержка сайтов
Я владею:
- протоколы и принципы функционирования сети Интернет;
- распространенные веб-браузеры;
- язык HTML, CSS, JavaScript;
- операционную систему, под управлением которой работает веб-сервер (*nix);
- основы веб-дизайна;
- графические программы (Adobe Photoshop);
- языки программирования (PHP, SQL, JavaScript), стандарты HTTP
- технику владения нюансами программирования в многозадачной, высоконагруженной системе;
- основы обеспечения комплексной безопасности веб-сервера;
- грамматику и стилистику русского языка;
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи