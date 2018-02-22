vaga6ondz91

Темур vaga6ondz91

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка, администрирование и техническая поддержка сайтов

Я владею: 

- протоколы и принципы функционирования сети Интернет;

- распространенные веб-браузеры;

- язык HTML, CSS, JavaScript;

- операционную систему, под управлением которой работает веб-сервер (*nix);

- основы веб-дизайна;

- графические программы (Adobe Photoshop);

- языки программирования (PHP, SQL, JavaScript), стандарты HTTP

- технику владения нюансами программирования в многозадачной, высоконагруженной системе;

- основы обеспечения комплексной безопасности веб-сервера;

- грамматику и стилистику русского языка;

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Отзывы заказчиков

yurymaslov
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Разовые поддержки сайта
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи
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