vahan981227

Веб программист

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery, PHP, MySQL.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Responsive.

+ Parallax scrolling.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Использование спрайтов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Реализация pixel perfect.

+ Комментарии.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Карта.