vahan981227

Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery, PHP, MySQL.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Responsive.
+ Parallax scrolling.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Использование спрайтов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Реализация pixel perfect.
+ Комментарии.
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Карта.
E-MAIL: [email protected]