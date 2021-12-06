верстка полиграфических продуктов

Добрый день, меня зовут Елена

Опыт работы верстальщиком - 3 года.

Журналы, фото-альбомы и тд - по готовому дизайну.

Ретушь, цветокоррекция, Гламурная ретушь, сложные фоны,

перенос модели с фона на фон, удаление сложного фона, волосы, и тд.

InDesign, Photoshop - практически в совершенстве