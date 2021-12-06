верстка полиграфических продуктов
Добрый день, меня зовут Елена
Опыт работы верстальщиком - 3 года.
Журналы, фото-альбомы и тд - по готовому дизайну.
Ретушь, цветокоррекция, Гламурная ретушь, сложные фоны,
перенос модели с фона на фон, удаление сложного фона, волосы, и тд.
InDesign, Photoshop - практически в совершенстве
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Портфолио
- Ретушь фото - частотное разложение26 просмотров
- Бронзовая кожа34 просмотра
- Верстка43 просмотра
- Верстка38 просмотров
- Обтравка модели40 просмотров
- Обтравка35 просмотров
- Обтравка30 просмотров