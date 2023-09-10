Сайты под ключ на платформе Tilda
Привет, Меня зовут Лена, я веб-дизайнер, который поможет сделать вам минималистичный, красивый сайт для вас или вашего бизнеса.
Создаю сайты на платформе Tilda под ключ. Лендинга, многостраничные сайты, интернет-магазины, курсы.
Подготовлю дизайн сайта для вёрстки в редакторе Figma.
Подробная информация о формате работы и кейсы на моём сайте https://vakulenkoelen.com/
Пишите в телеграм https://t.me/vakulenkoelen
или по номеру так же в телеграм +998 91 774 64 41
Портфолио
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Сайты «под ключ»
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от $80от 2 дней
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