vakulenkoelen

Елена Вакуленко vakulenkoelen

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты под ключ на платформе Tilda

Привет, Меня зовут Лена, я веб-дизайнер, который поможет сделать вам минималистичный, красивый сайт для вас или вашего бизнеса.
Создаю сайты на платформе Tilda под ключ. Лендинга, многостраничные сайты, интернет-магазины, курсы.
Подготовлю дизайн сайта для вёрстки в редакторе Figma.

Подробная информация о формате работы и кейсы на моём сайте https://vakulenkoelen.com/

Пишите в телеграм https://t.me/vakulenkoelen
или по номеру так же в телеграм +998 91 774 64 41

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $80от 2 дней
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