vale_creative

Валерия Мелешко vale_creativevale_creative
Являюсь сертифицированным видеомонтажёром с почти трёхлетним опытом.
Монтирую:
— рекламные видео;
— проморолики;
— трейлеры;
— видео для соцсетей: YouTube, Instagram, Facebook и т.д.;
— игровое кино.
Занимаюсь:
— композитингом;
— кеингом;
— трекингом;
— мультикамерным монтажом;
— ресайзами;
— созданием интро и анимации с нуля;
— добавлением визуальных эффектов и моушн-графики;
— цветокоррекцией;
— работой со звуком: подбираю музыку, звуковые эффекты и озвучку;
— работой с текстом: добавляю титры и субтитры.
При необходимости создаю видео под ключ:
— прописываю сценарий;
— делаю раскадровку;
— нахожу необходимые футажи на стоках (если исходников недостаточно или их вовсе нет).
Основные программы, которые использую в работе:
— Premiere Pro;
— After Effects;
— DaVinci Resolve;
— иногда Photoshop.
Для изучения моих навыков и работ предлагаю ознакомиться с моим портфолио (включены работы без NDA): https://yadi.sk/d/lzijxGbwYvhGKg?w=1 (https://vimeo.com/kinoviva/collections).
Имею сертификаты по:
— теории монтажа;
— работе в программе Premiere Pro;
— созданию эффектов в PP;
— практике неигрового и игрового монтажа;
— пост-обработке видео в After Effects;
— основам видеосъёмки;
— сценарному мастерству;
— монтажу и цветокоррекции в DaVinci Resolve.
Ссылка на сертификаты: https://disk.yandex.ru/d/aWCHa-Ryew4g9Q?w=1.
Также занимаюсь переводами с русского на английский и наоборот. Мой уровень владения английским языком (B2-C1) подтверждён сертификатом международного экзамена FCE.
Осуществляю перевод:
— статей;
— песен;
— стихотворений;
— повестей;
— газетно-информационных материалов;
— официально-деловых переписок.