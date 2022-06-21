vale_creative

Видеомонтажёр | Режиссёр монтажа | Переводчик

Являюсь сертифицированным видеомонтажёром с почти трёхлетним опытом.

Монтирую:

— рекламные видео;

— проморолики;

— трейлеры;

— видео для соцсетей: YouTube, Instagram, Facebook и т.д.;

— игровое кино.

Занимаюсь:

— композитингом;

— кеингом;

— трекингом;

— мультикамерным монтажом;

— ресайзами;

— созданием интро и анимации с нуля;

— добавлением визуальных эффектов и моушн-графики;

— цветокоррекцией;

— работой со звуком: подбираю музыку, звуковые эффекты и озвучку;

— работой с текстом: добавляю титры и субтитры.

При необходимости создаю видео под ключ:

— прописываю сценарий;

— делаю раскадровку;

— нахожу необходимые футажи на стоках (если исходников недостаточно или их вовсе нет).

Основные программы, которые использую в работе:

— Premiere Pro;

— After Effects;

— DaVinci Resolve;

— иногда Photoshop.

Для изучения моих навыков и работ предлагаю ознакомиться с моим портфолио (включены работы без NDA): https://yadi.sk/d/lzijxGbwYvhGKg?w=1 (https://vimeo.com/kinoviva/collections).

Имею сертификаты по:

— теории монтажа;

— работе в программе Premiere Pro;

— созданию эффектов в PP;

— практике неигрового и игрового монтажа;

— пост-обработке видео в After Effects;

— основам видеосъёмки;

— сценарному мастерству;

— монтажу и цветокоррекции в DaVinci Resolve.

Ссылка на сертификаты: https://disk.yandex.ru/d/aWCHa-Ryew4g9Q?w=1.

Также занимаюсь переводами с русского на английский и наоборот. Мой уровень владения английским языком (B2-C1) подтверждён сертификатом международного экзамена FCE.

Осуществляю перевод:

— статей;

— песен;

— стихотворений;

— повестей;

— газетно-информационных материалов;

— официально-деловых переписок.