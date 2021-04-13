Работаю качественно и делаю удобные сайты! Верстка сайтов по методу БЕМ, Flexbox,CSS3,HTML5,Javascript,Jquery.

﻿Главный мой приоритет - это делать качественный контент который может принести радость заказчику, а также успех Вашей компании❗

- в работе главное доверие, по этому при возникновении каких-либо ошибок с моей стороны я буду уведомлять об этом заказчика.

- также предоставляю гарантию на верстку в течении 1 месяца после сдачи мною заказа. Но только на те ошибки которые сделаны мною.

- в стоимость верстки включена консультация по вопросам связанных с заказом.

Я люблю свою работу и могу работать столько, сколько потребуется для выполнения задания и сдачи заказа в срок.

Связь со мной:

- E-mail: [email protected];

- Viber: +380638926946;

- Telegram: Valentin Nazarov;

а также соц.сети(куда же без них):

-Linkedin: https://www.linkedin.com/in/валентин-назаров-8615561bb

-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023438478939

Как я работаю:

- приступаю прямо сейчас;

- довожу дело до конца;

- не нарушаю сроков;

- консультирование макета;

- не беру предоплату;

- всегда на связи;

Чем я занимаюсь:

- Верстка адаптивная, кроссбраузерная, валидная. Понятный семантический код для всех.

- Верстаю из PSD и Figma.

- CSS3/Javascript/Jquery анимация сайтов.

Какие технологии знаю и применяю:

- HTML(HTML5) CSS(CSS3) Jquery, SASS, Flexbox, БЕМ.

Связь со мной:

- E-mail: [email protected];

- Viber: +380638926946;

- Telegram: Valentin Nazarov;

а также соц.сети(куда же без них):

-Linkedin: https://www.linkedin.com/in/валентин-назаров-8615561bb

-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023438478939

В случае интеграции с CMS верстка будет легко интегрироваться с:

WordPress,Joomla,Bitrix, PrestaShop, Opencart и так далее...

Прочее:

- Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

- ссылка на курсы https://beonmax.com/

- ссылка на сертификаты https://beonmax.com/certificates/b3896b40768446cf674dd9e161c7a34e/ru/

https://beonmax.com/certificates/3e9cf21330272b372a644a5328e14ee0/ru/

https://beonmax.com/certificates/9ef0841d65a12bb93f35abf91e434469/ru/

https://beonmax.com/certificates/5e4dc66308b0e0faea88bcd49eac3455/ru/

Связь со мной:

- E-mail: [email protected];

- Viber: +380638926946;

- Telegram: Valentin Nazarov;

а также соц.сети(куда же без них):

-Linkedin: https://www.linkedin.com/in/валентин-назаров-8615561bb

-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023438478939