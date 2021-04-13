Валентин Назаров valentin21222valentin21222
Главный мой приоритет - это делать качественный контент который может принести радость заказчику, а также успех Вашей компании❗
- в работе главное доверие, по этому при возникновении каких-либо ошибок с моей стороны я буду уведомлять об этом заказчика.
- также предоставляю гарантию на верстку в течении 1 месяца после сдачи мною заказа. Но только на те ошибки которые сделаны мною.
- в стоимость верстки включена консультация по вопросам связанных с заказом.
Я люблю свою работу и могу работать столько, сколько потребуется для выполнения задания и сдачи заказа в срок.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected];
- Viber: +380638926946;
- Telegram: Valentin Nazarov;
а также соц.сети(куда же без них):
-Linkedin: https://www.linkedin.com/in/валентин-назаров-8615561bb
-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023438478939
Как я работаю:
- приступаю прямо сейчас;
- довожу дело до конца;
- не нарушаю сроков;
- консультирование макета;
- не беру предоплату;
- всегда на связи;
Чем я занимаюсь:
- Верстка адаптивная, кроссбраузерная, валидная. Понятный семантический код для всех.
- Верстаю из PSD и Figma.
- CSS3/Javascript/Jquery анимация сайтов.
Какие технологии знаю и применяю:
- HTML(HTML5) CSS(CSS3) Jquery, SASS, Flexbox, БЕМ.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected];
- Viber: +380638926946;
- Telegram: Valentin Nazarov;
а также соц.сети(куда же без них):
-Linkedin: https://www.linkedin.com/in/валентин-назаров-8615561bb
-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023438478939
В случае интеграции с CMS верстка будет легко интегрироваться с:
WordPress,Joomla,Bitrix, PrestaShop, Opencart и так далее...
Прочее:
- Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
- ссылка на курсы https://beonmax.com/
- ссылка на сертификаты https://beonmax.com/certificates/b3896b40768446cf674dd9e161c7a34e/ru/
https://beonmax.com/certificates/3e9cf21330272b372a644a5328e14ee0/ru/
https://beonmax.com/certificates/9ef0841d65a12bb93f35abf91e434469/ru/
https://beonmax.com/certificates/5e4dc66308b0e0faea88bcd49eac3455/ru/
Связь со мной:
- E-mail: [email protected];
- Viber: +380638926946;
- Telegram: Valentin Nazarov;
а также соц.сети(куда же без них):
-Linkedin: https://www.linkedin.com/in/валентин-назаров-8615561bb
-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023438478939
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