valentina_nik

Ник valentina_nik

 
84 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Список дисциплин:

1)Математический анализ

2)Линейная алгебра

3)Комплексный анализ

4)Методы вычислений (численные методы)

5)Эконометрика

6)Мат. модели в экономике (биологии, медицине)

7)Методы оптимизации (вариационное исчисление)

8)Базы данных

9)Программирование (pascal,c,mathcad)

10)Бух.учет

11)Финансы и кредит

12)Педагогика и психология (средняя школа, высшая школа)

13)Немецкий язык

... и др.