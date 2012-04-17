valentina_nik

Разработка ЭИС «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности инженерной компании» Цена. Сроки.
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Закрыт
13 лет назад
Список дисциплин:
1)Математический анализ
2)Линейная алгебра
3)Комплексный анализ
4)Методы вычислений (численные методы)
5)Эконометрика
6)Мат. модели в экономике (биологии, медицине)
7)Методы оптимизации (вариационное исчисление)
8)Базы данных
9)Программирование (pascal,c,mathcad)
10)Бух.учет
11)Финансы и кредит
12)Педагогика и психология (средняя школа, высшая школа)
13)Немецкий язык
... и др.
Разработка ЭИС «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности инженерной компании» Цена. Сроки.