valentinorossi

Переводчик- Расшифровка интервью в перевод

Здравствуйте, меня зовут Яна и я переводчик з Английского языка мой уровень Английского - Proficiency — это высший уровень знания английского языка, я native speaker, то есть человеку, для которого английскийязык является родным, Так как жила в Америке до 15 лет. Воспринимаю всю работу очень серьезно, заказ готовый в течении 1 дня или меньше. Готова к сотрудничеству:)