Современный и продуманный дизайн

Здравствуйте! В своей работе перед дизайном я провожу анализ вашего бизнеса и конкурентов, продумываю, что нужно для вашей аудитории и исходя из этого выстраиваю сайт ( в кейсе моей работы наглядно показан этот этап). Благодаря дизайну выделяю вас на фоне конкурентов, опираясь на целевую аудиторию и ваши пожелания.Я открыта для всех проектов!