Валерия valeria_golikovavaleria_golikova
25 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Современный и продуманный дизайн
Здравствуйте! В своей работе перед дизайном я провожу анализ вашего бизнеса и конкурентов, продумываю, что нужно для вашей аудитории и исходя из этого выстраиваю сайт ( в кейсе моей работы наглядно показан этот этап). Благодаря дизайну выделяю вас на фоне конкурентов, опираясь на целевую аудиторию и ваши пожелания.Я открыта для всех проектов!
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $80от 5 дней
#1188