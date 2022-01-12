valeriamishuk17

Доброго времени суток!

Я Мищук Валерия, Ux / Ui Дизайнер. Моя главная роль заключается в создании продающих страниц веб-сайта путем сочетания таких элементов: как цвет, типография, текстовое содержание, макет, графика и

визуальная иерархия, которые повышают доход компании.

Более подробно ознакомиться с моими работами или выбрать шаблон можете на сайте: https://valiriya-portfolio.herokuapp.com/

Я создаю:

Сайты: Лендинг, Веб-сайты, Интернет-магазин, Мобильные приложения, Сайт-портфолио.

Разработка дизайнов и интерфейсов для сайтов

Редизайн существующих сайтов

Дизайн страниц сайтов (карточек товаров, форм заявок, анкет)

Создание баннеров, визитных карточек, инфографики.

При создании сайтов я преимущественно работаю над:

Юзабилити сайтов

Анализ продуктов конкурентов и трендов

Анализ аудитории

Создание прототипов с применением законов Ux-дизайна

Визуальная коммуникация

Создание диаграммы пользовательских маршрутов

Создание интуитивно понятного пользовательского интерфейса

Я ответственно отношусь к работе, нацелена на результат, мне важно воплотить качественно Ваш проект в жизнь. Я внимательна к деталям, умело распоряжаюсь своим временем.

Даю отчет о проделанной работе ежедневно или по запросу в любое время.

Контакты: +375 33 673-19-68 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Электронная почта: [email protected]

С уважением, Валерия.