valeriamishuk17

Требуется адаптивная верстка сайта с двумя страницами: главной и страницей с инпутами. Необходимо реализовать функционал Swiper, выпадающий список и отправку данных на почту. Образец дизайна доступен в Figme.
Доброго времени суток!
Я Мищук Валерия, Ux / Ui Дизайнер. Моя главная роль заключается в создании продающих страниц веб-сайта путем сочетания таких элементов: как цвет, типография, текстовое содержание, макет, графика и
визуальная иерархия, которые повышают доход компании.
Более подробно ознакомиться с моими работами или выбрать шаблон можете на сайте: https://valiriya-portfolio.herokuapp.com/
Я создаю:
- Сайты: Лендинг, Веб-сайты, Интернет-магазин, Мобильные приложения, Сайт-портфолио.
- Разработка дизайнов и интерфейсов для сайтов
- Редизайн существующих сайтов
- Дизайн страниц сайтов (карточек товаров, форм заявок, анкет)
- Создание баннеров, визитных карточек, инфографики.
- Юзабилити сайтов
- Анализ продуктов конкурентов и трендов
- Анализ аудитории
- Создание прототипов с применением законов Ux-дизайна
- Визуальная коммуникация
- Создание диаграммы пользовательских маршрутов
- Создание интуитивно понятного пользовательского интерфейса
Даю отчет о проделанной работе ежедневно или по запросу в любое время.
Контакты: +375 33 673-19-68 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Электронная почта: [email protected]
С уважением, Валерия.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
3 года назад
Валерия, отличный работодатель, всегда на связи. Задачи поставлены четко, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличная работа: все сделано быстро и качественно, предложены свои решения, поправки и идеи. Работой довольна, рекомендую как профессионала. Спасибо за работу и сотрудничество!