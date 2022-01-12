valeriamishuk17

Валерия Мищук valeriamishuk17

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Доброго времени суток!

Я Мищук Валерия, Ux / Ui Дизайнер. Моя главная роль заключается в создании продающих страниц веб-сайта путем сочетания таких элементов: как цвет, типография, текстовое содержание, макет, графика и

визуальная иерархия, которые повышают доход компании.

Более подробно ознакомиться с моими работами или выбрать шаблон можете на сайте: https://valiriya-portfolio.herokuapp.com/

Я создаю:

  • Сайты: Лендинг, Веб-сайты, Интернет-магазин, Мобильные приложения, Сайт-портфолио.
  • Разработка дизайнов и интерфейсов для сайтов
  • Редизайн существующих сайтов
  • Дизайн страниц сайтов (карточек товаров, форм заявок, анкет)
  • Создание баннеров, визитных карточек, инфографики.
При создании сайтов я преимущественно работаю над:

  • Юзабилити сайтов
  • Анализ продуктов конкурентов и трендов
  • Анализ аудитории
  • Создание прототипов с применением законов Ux-дизайна
  • Визуальная коммуникация
  • Создание диаграммы пользовательских маршрутов
  • Создание интуитивно понятного пользовательского интерфейса
Я ответственно отношусь к работе, нацелена на результат, мне важно воплотить качественно Ваш проект в жизнь. Я внимательна к деталям, умело распоряжаюсь своим временем.

Даю отчет о проделанной работе ежедневно или по запросу в любое время.

Контакты: +375 33 673-19-68 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Электронная почта: [email protected]

С уважением, Валерия.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптивная верстка сайта

    $30

    Требуется адаптивная верстка сайта с двумя страницами: главной и страницей с инпутами. Необходимо реализовать функционал Swiper, выпадающий список и отправку данных на почту. Образец дизайна доступен в Figme.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Alexandermalev
27 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка сайта
Валерия, отличный работодатель, всегда на связи. Задачи поставлены четко, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа: все сделано быстро и качественно, предложены свои решения, поправки и идеи. Работой довольна, рекомендую как профессионала. Спасибо за работу и сотрудничество!
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