Вы ищете профессионалов в сфере онлайн бизнеса?
Xenlp к вашим услугам!
Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я менеджер стремительно развивающейся веб-студии Xenlp.
Вам нужен сайт? Комплексное или частичное продвижение?
Мы создаём любые сайты/приложения/порталы под ключ, разрабатываем уникальный дизайн и занимаемся продвижением уже более 4 лет. Потому что наш штат веб-дизайнеров и разработчиков работает в слаженной команде!
Мы на 100% выведем ваш бизнес в онлайн.
На счету Xenlp около 100 успешно закрытых проектов разного уровня. В числе наших клиентов на комплексный вывод бизнеса в онлайн компания 100кроватей.рф (денежный оборот на данный момент 1 млн рублей в месяц), гостиничный комплекс Крым, страховое агентство Barins, Магнат, Образцовая мебель, Абсолют, Cyber Tourn и НКО организации.
Для консультации по любому заказу относительно веб-дизайна и разработки вашего сайта пишите или звоните мне,
менеджеру Xenlp
• Мы заботимся о доверии наших клиентов: предоставляем поэтапный отчет, сопровождаем до сдачи проекта и консультируем после, четко соблюдаем сроки и работаем по предоплате!
Портфолио
- Сайт для "Магнат" от XenLP40 просмотров
- Интернет-магазин для "Абсолют" от XenLP70 просмотров
- Лендинг Safe Phone от XenLP46 просмотров
- Разработка платформы Cyber Tourn от XenLP + UXUI57 просмотров
- Сайт "Гофроторг" от XenLP51 просмотр