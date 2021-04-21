UX/UI/Product design - дизайн сайтов, мобильных приложений
Behance: https://www.behance.net/valeriazakharchuk
Бриф: https://forms.gle/rTUY4GNJodwp87Te8
Telegram: https://t.me/valeriazakh
Instagram: https://www.instagram.com/valeria.zakh/?hl=ru
VK: https://vk.com/id596576195
Twitter: https://twitter.com/ValeriaZaha
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013169762751
Приветствую ✌
Меня зовут Валерия. Я product/ux/ui дизайнер, ну или просто человек, который разрабатывает красивые и удобные интерфейсы. Каждый проект для меня уникален и важен, поэтому качество работы всегда на уровне 🔥
Мне 18 лет, прохожу обучение в компьютерной академии по специальности "Дизайн и компьтерная графика", а также заочно учусь в университете по специальности "Бизнес и частное предпринимательство".
Я помогу вашему бизнесу используя дизайн, так как разбираюсь и в том, и в другом 💪
С удовольствием пообщаюсь!
Считаю, что лучшее обсуждение работы - голосом или вживую. Так проще понять заказчику с исполнителем и работать над проектом качественнее. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Все правки бесплатные
Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Работаю по предоплате в $50,
но прототип или набросок 1-2 экранов сделаю бесплатно 螺
Схема простая и займёт отсилы 2-3 дня (в зависимости от объема предоставленной информации):
- Вы заполняете бриф и уведомляете меня об этом в мессенджер;
- Мы договариваемся об онлайн встрече (телеграм/скайп) и обсужаем всё более детально;
- Если нужен лендинг: я подбираю референсы, создаю 1-2 экрана главной станицы; а если многостраничный: создаю прототип главной страницы;
- Если вам всё нравится – работаем дальше вместе
Как мы будем работать после:
- Далее мы согласовываем цену и сроки - я всегда стараюсь найти компромисс во всем;
- Предоплата в $50;
- Работа и правочки;
- Обмен отзывами на платформе.
Мои кошельки
- Монобанк 5375 4141 2046 2246
- Приват Банк 5168 7559 0108 4521
- Яндекс 4100 1155 1256 6225
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