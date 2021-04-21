valeriazakh

Валерия valeriazakh

 
21 годУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб дизайнер

UX/UI/Product design - дизайн сайтов, мобильных приложений 

 Behance: https://www.behance.net/valeriazakharchuk

 Бриф: https://forms.gle/rTUY4GNJodwp87Te8

 Telegram: https://t.me/valeriazakh

 Instagram: https://www.instagram.com/valeria.zakh/?hl=ru

 VK: https://vk.com/id596576195

 Twitter: https://twitter.com/ValeriaZaha

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013169762751

﻿Приветствую ✌

Меня зовут Валерия. Я product/ux/ui дизайнер, ну или просто человек, который разрабатывает красивые и удобные интерфейсы. Каждый проект для меня уникален и важен, поэтому качество работы всегда на уровне 🔥

Мне 18 лет, прохожу обучение в компьютерной академии по специальности "Дизайн и компьтерная графика", а также заочно учусь в университете по специальности "Бизнес и частное предпринимательство".

Я помогу вашему бизнесу используя дизайн, так как разбираюсь и в том, и в другом 💪

С удовольствием пообщаюсь!

Считаю, что лучшее обсуждение работы - голосом или вживую. Так проще понять заказчику с исполнителем и работать над проектом качественнее. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Все правки бесплатные

Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Работаю по предоплате в $50, 

но прототип или набросок 1-2 экранов сделаю бесплатно 螺

Схема простая и займёт отсилы 2-3 дня (в зависимости от объема предоставленной информации):

  • Вы заполняете бриф и уведомляете меня об этом в мессенджер;
  • Мы договариваемся об онлайн встрече (телеграм/скайп) и обсужаем всё более детально;
  • Если нужен лендинг: я подбираю референсы, создаю 1-2 экрана главной станицы; а если многостраничный: создаю прототип главной страницы;
  • Если вам всё нравится – работаем дальше вместе 

Как мы будем работать после:

  • Далее мы согласовываем цену и сроки - я всегда стараюсь найти компромисс во всем;
  • Предоплата в $50;
  • Работа и правочки;
  • Обмен отзывами на платформе.

Мои кошельки

  • Монобанк 5375 4141 2046 2246
  • Приват Банк 5168 7559 0108 4521
  • Яндекс 4100 1155 1256 6225
Давайте вместе сделаем крутой сайт 🔥
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