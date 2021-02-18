valerinov01

Транскрибация, расшифровка видео, аудио. Профессиональный перевод с/на английский. Грамотно и безупречно. Всё вручную!

Русский, украинский, английский в любой языковой паре по умеренной стоимости.

Перевожу тексты различных тематик: технические, юридические, маркетинг&финансы, IT-технологии, политические статьи, официально-деловые документы и письма и тд.

А так же написание контрольных работ по статистике, экономике, финансам, праву, теории вероятности и др. Написание шпор по разным предметам.

Качественная транскрибация аудио/видео файлов. Редактирование ошибок в тексте: смысловых, орфографических, синтаксических.

Способы связи:

telegram: @valerinov03

what’s app: +380933473728