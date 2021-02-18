valerinov01

Транскрибация, расшифровка видео, аудио. Профессиональный перевод с/на английский. Грамотно и безупречно. Всё вручную!
Русский, украинский, английский в любой языковой паре по умеренной стоимости.
Перевожу тексты различных тематик: технические, юридические, маркетинг&финансы, IT-технологии, политические статьи, официально-деловые документы и письма и тд.
А так же написание контрольных работ по статистике, экономике, финансам, праву, теории вероятности и др. Написание шпор по разным предметам.
Качественная транскрибация аудио/видео файлов. Редактирование ошибок в тексте: смысловых, орфографических, синтаксических.
Способы связи:
telegram: @valerinov03
what’s app: +380933473728