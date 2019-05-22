valeriy_gr

Разработка сайтов любого направления и по вашему желанию
Любые направления:
• Интернет-магазины
• Сайты визитки
• Лендинги (landing page, одностраничные сайты)
• Корпоративные и информационные сайты
Любая тематика и направление.
Опыт работы более 3-х лет
1. Новый современный, быстрый и красивый сайт по Вашей тематике;
2. Адаптивную верстку под все типы устройств;
3. Продвинутые скрипты для улучшения сближения с клиентом и увеличения продаж;
4. Доменное имя;
5. Доменную (корпоративную) почту;
6. Качественный и быстрый хостинг;
7. Техническую поддержку Вашего сайта.
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