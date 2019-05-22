valeriy_gr

Разработка сайтов любого направления и по вашему желанию

Любые направления:

• Интернет-магазины

• Сайты визитки

• Лендинги (landing page, одностраничные сайты)

• Корпоративные и информационные сайты

Любая тематика и направление.

Опыт работы более 3-х лет

1. Новый современный, быстрый и красивый сайт по Вашей тематике;

2. Адаптивную верстку под все типы устройств;

3. Продвинутые скрипты для улучшения сближения с клиентом и увеличения продаж;

4. Доменное имя;

5. Доменную (корпоративную) почту;

6. Качественный и быстрый хостинг;

7. Техническую поддержку Вашего сайта.