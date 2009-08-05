Сайты, flash, мультимедия, полиграфия, 3D моделирование, анимации

Разработка креативных концепций и нестандартных дизайнерских решений Создание сайтов любой сложности, в том числе и flash , разработка стратегии присутствия бренда в сети интернет Программирование и создание сложных электронных систем Создание мультимедийных роликов. Любая полиграфическая продукция Разработка фирменного стиля Мультимедийные презентации на CD и DVD Поддержка интернет-проектов 3D моделирование и анимация Разработка концепций и реализация рекламных и PR-кампаний в сети.