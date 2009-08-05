valikras

Валентин valikras

 
50 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайты, flash, мультимедия, полиграфия, 3D моделирование, анимации

Разработка креативных концепций и нестандартных дизайнерских решений Создание сайтов любой сложности, в том числе и flash , разработка стратегии присутствия бренда в сети интернет Программирование и создание сложных электронных систем Создание мультимедийных роликов. Любая полиграфическая продукция Разработка фирменного стиля Мультимедийные презентации на CD и DVD Поддержка интернет-проектов 3D моделирование и анимация Разработка концепций и реализация рекламных и PR-кампаний в сети.

Отзывы заказчиков
bravada
Михаил 
38 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Выравнивание блоков для резинового сайта
Идущий на встречу исполнитель, объяснил - показал, вобщем профессионал.
Понимающий с пол слова, одним словом приятно работать.....
Ответный отзыв