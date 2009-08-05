Сайты, flash, мультимедия, полиграфия, 3D моделирование, анимации
Разработка креативных концепций и нестандартных дизайнерских решений Создание сайтов любой сложности, в том числе и flash , разработка стратегии присутствия бренда в сети интернет Программирование и создание сложных электронных систем Создание мультимедийных роликов. Любая полиграфическая продукция Разработка фирменного стиля Мультимедийные презентации на CD и DVD Поддержка интернет-проектов 3D моделирование и анимация Разработка концепций и реализация рекламных и PR-кампаний в сети.
Портфолио
- Сайт консалтинговой компании191 просмотр
- Сайт портфолио205 просмотров
- Сайт инфракрасных обогревателей184 просмотра
- Календарный домик 2011-2012184 просмотра
- Коробка для батончиков169 просмотров
- Спортивное питания162 просмотра
- Спортивное питания147 просмотров
- Сайт визитка центра диагностики и лечения169 просмотров
- Сайт туристической фирмы236 просмотров
- Баннер для сайта157 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Идущий на встречу исполнитель, объяснил - показал, вобщем профессионал.
Ответный отзыв
Понимающий с пол слова, одним словом приятно работать.....