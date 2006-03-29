Работа по написанию набора php-сценариев в помощь моему диплому была выполнена быстро и качественно. В процессе работы потребовалось минимум уточнений, в основном исполнитель всё схватывал налету и уже спустя день после начала работы предствил первые наглядные результаты. Всё было выполнено максимально приближено к требованиям и даже внесены ценные и дельные дополнения. В целом объединение, в котором состоит исполнитель, внушает симпатию и доверие. Молодцы, ребята! И еще раз спасибо Валера.