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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
Работа по написанию набора php-сценариев в помощь моему диплому была выполнена быстро и качественно. В процессе работы потребовалось минимум уточнений, в основном исполнитель всё схватывал налету и уже спустя день после начала работы предствил первые наглядные результаты. Всё было выполнено максимально приближено к требованиям и даже внесены ценные и дельные дополнения. В целом объединение, в котором состоит исполнитель, внушает симпатию и доверие. Молодцы, ребята! И еще раз спасибо Валера.
$14
10 баллов
18 лет назад
Я бы не смог перевести лучше. Технические термины (а их в статье много) корректны. Стиль хороший, текст читается свободно.
$120
9 баллов
18 лет назад
Заказ представлял собой перевод текста юридического содержания. Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Несмотря на то, что данная организация занимается переводами текстов преимущественно технического содержания, юридическая терминология была переведена вполне корректно. Проблемы перевода с английского, связанные с нечитабельностью дословного перевода, решены вполне успешно: фразы построены грамотно, речевых ошибок практически нет. Если еще учесть довольно низкие расценки и высокую скорость выполнения работы, данного исполнителя можно считать оптимальным.