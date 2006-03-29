valkoivo

Валерий Кондаков valkoivo

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы заказчиков
delphina
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Написать несколько php-сценариев для работы с БД MySQL
Работа по написанию набора php-сценариев в помощь моему диплому была выполнена быстро и качественно. В процессе работы потребовалось минимум уточнений, в основном исполнитель всё схватывал налету и уже спустя день после начала работы предствил первые наглядные результаты. Всё было выполнено максимально приближено к требованиям и даже внесены ценные и дельные дополнения. В целом объединение, в котором состоит исполнитель, внушает симпатию и доверие. Молодцы, ребята! И еще раз спасибо Валера.
olpa
Олег 
46 летГермания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$14
10 баллов
18 лет назад
Перевод статьи на русский язык
Я бы не смог перевести лучше. Технические термины (а их в статье много) корректны. Стиль хороший, текст читается свободно.
mojo
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$120
9 баллов
18 лет назад
Несложный текст - 60 стр.
Заказ представлял собой перевод текста юридического содержания. Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Несмотря на то, что данная организация занимается переводами текстов преимущественно технического содержания, юридическая терминология была переведена вполне корректно. Проблемы перевода с английского, связанные с нечитабельностью дословного перевода, решены вполне успешно: фразы построены грамотно, речевых ошибок практически нет. Если еще учесть довольно низкие расценки и высокую скорость выполнения работы, данного исполнителя можно считать оптимальным.