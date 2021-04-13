MOTION – DESIGNER / ИЛЛЮСТРАТОР
Здравствуйте, меня зовут Станислав. Занимаюсь созданием анимационных 2D/3D видео, а также коммерческой иллюстрацией. Примеры работ Вы можете увидеть в моем портфолио, либо в социальных сетях, которые указаны ниже.
Примеры работ:
- Vimeo
- Behance
Цены и сроки:
Создание анимаций: 10$/час, срок изготовления от 1 дня.
Создание иллюстраций: 10$/час, срок изготовления от 1 дня.
В сферу моей компетенции входят:
- Изготовление рекламных роликов (имиждевых, товарных, или для соцсетей)
на основе видеоматериала, фотографий, текста или логотипа;
- Создание Instagram stories (формат вертикальный 9:16), постов (формат 1:1 или 5:4);
- Создание анимированных заставок, отбивок и интро;
- Видеодизайн для различных рекламных, теле и сетевых проектов;
- Компоуз;
- Клинап;
- Создание стикеров (.png)
- Иллюстрации/арты;
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/muromo
Ответственность:
- всегда довожу проект до завершения
- пунктуальность в отношении сроков и дедлайнов
- всегда на связи
Профессиональные навыки: Креативен, исполнителен. Оригинально подхожу к каждому проекту. Обожаю свою работу, стараюсь получать от нее максимум положительных эмоций и стремлюсь ежедневно увеличивать свои художественные и программные навыки.
Знание программ:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Cinema 4d
MediBang Pro
ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ MOTION-DESIGN ИЛИ ИЛЛЮСТРАЦИЯ - Я ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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