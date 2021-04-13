Уникальные, стильные анимационные видео и иллюстрации для Вас и Вашего бизнеса.

MOTION – DESIGNER / ИЛЛЮСТРАТОР

Здравствуйте, меня зовут Станислав. Занимаюсь созданием анимационных 2D/3D видео, а также коммерческой иллюстрацией. Примеры работ Вы можете увидеть в моем портфолио, либо в социальных сетях, которые указаны ниже.

Примеры работ:

- Vimeo

- Instagram

- Behance

Цены и сроки:

Создание анимаций: 10$/час, срок изготовления от 1 дня.

Создание иллюстраций: 10$/час, срок изготовления от 1 дня.

В сферу моей компетенции входят:

- Изготовление рекламных роликов (имиждевых, товарных, или для соцсетей)

на основе видеоматериала, фотографий, текста или логотипа;

- Создание Instagram stories (формат вертикальный 9:16), постов (формат 1:1 или 5:4);

- Создание анимированных заставок, отбивок и интро;

- Видеодизайн для различных рекламных, теле и сетевых проектов;

- Компоуз;

- Клинап;

- Создание стикеров (.png)

- Иллюстрации/арты;

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Telegram: https://t.me/muromo

Ответственность:

- всегда довожу проект до завершения

- пунктуальность в отношении сроков и дедлайнов

- всегда на связи

Профессиональные навыки: Креативен, исполнителен. Оригинально подхожу к каждому проекту. Обожаю свою работу, стараюсь получать от нее максимум положительных эмоций и стремлюсь ежедневно увеличивать свои художественные и программные навыки.

Знание программ:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Cinema 4d

MediBang Pro

ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ MOTION-DESIGN ИЛИ ИЛЛЮСТРАЦИЯ - Я ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!