valtorn

Змушко valtorn

 
27 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Нелинейный монтаж видео материалов заказчика в разумно короткие сроки и по приемлемой цене

Все виды обработки видео контента от монтажа до цветокоррекции. Работаю в Adobe After Effects и Premier Pro

After Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
igor_nazarenko
Петя 
43 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Скринсейвер из видео scr файл нужен
Все супер! Рекомендую!
Отличный заказчик, всё супер!
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