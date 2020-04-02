Нелинейный монтаж видео материалов заказчика в разумно короткие сроки и по приемлемой цене
Все виды обработки видео контента от монтажа до цветокоррекции. Работаю в Adobe After Effects и Premier Pro
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё супер!