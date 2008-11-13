Необходимо разработать иконку радиоприёмника 256х256 + мелкую для системного трейя (главное чтобы иконка была близка к оригинальной и хорошо смотрелась в цветовой гамме с трейем xp и vista). Исходники в PSD. Внимание! В обращениях, пожалуйста, сразу указывайте ...