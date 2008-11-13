vammne

Алексей Иванов vammne

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описание программного продукта

    Требуется создание грамотного описания программы. Текст должен быть легким и простым. При составлении текста, нужно учесть SEO параметры. Объем работы 1000-1200 символов с пробелами. Пожалуйста, в предложениях указывайте сроки и цену.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Ролик для АТС

    $20

    Необходимо создать 10-20 секундный приветственный ролик для АТС. Желательно женский голос. Приятная и грамотная речь! Нужно два варианта: без фонового сопровождения и с ним. Формат исходника wav. Внимание! В предложении сразу указывайте свою цену и сроки. ТЗ в личной переписке.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Главная иконка приложения

    $20

    Необходимо разработать иконку радиоприёмника 256х256 + мелкую для системного трейя (главное чтобы иконка была близка к оригинальной и хорошо смотрелась в цветовой гамме с трейем xp и vista). Исходники в PSD. Внимание! В обращениях, пожалуйста, сразу указывайте ...

    Иконки и Пиксель-арт4 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка логотипа в векторе и растре.

    Требуется логотип в стиле веб 2.0 orange, blue и green. Необходимо применить объем и градиент. Тематика: ПО, компьютерные технологии. Обязательно, исходник в ai, corel и psd. Внимание! В обращениях сразу указывайте вашу стоимость!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
sun_design
Максим 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Главная иконка приложения
По-больше бы таких адекватных заказчиков. Приятный в общении человек. Если бы все так платили за главную иконку приложений, то возможно, рабочие столы перестали бы быть похожи на мусорную корзину.
Исполнительный, а самое главное ЧЕСТНЫЙ. Работать с Максимом было приятно и легко! Рекомендуем!
Ответный отзыв
bang-bang
Максим 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Ролик для АТС
Все понятно и по делу.
Качество исполнения ОТМЕННОЕ! После получения заказа сразу убедились в профессионализме дикторши. Проверено! Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Copy_-Master
Zp Andrey 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Описание программного продукта
Спасибо, Алексей! Великолепный работодатель. Всегда на связи, очень хорошо объяснил задание, оперативно оплатил. Очень приятно работать.
Андрей, молодец! Подхватил идею задания мгновенно. Текст составлен достаточно успешно. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Описание программного продукта
Отличный заказчик! Четко поставил задание,моментально оплатил. Приятно было общаться и сотрудничать. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем.
Елена, приятный и положительный исполнитель. Рекомендуем к сотрудничеству!
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Godsan
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Главная иконка приложения
Приятный работодатель работать очень легко, проблем с оплатой небыло!
Работает быстро и хорошо.
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