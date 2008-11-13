Требуется создание грамотного описания программы. Текст должен быть легким и простым. При составлении текста, нужно учесть SEO параметры. Объем работы 1000-1200 символов с пробелами. Пожалуйста, в предложениях указывайте сроки и цену.
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $20
Необходимо создать 10-20 секундный приветственный ролик для АТС. Желательно женский голос. Приятная и грамотная речь! Нужно два варианта: без фонового сопровождения и с ним. Формат исходника wav. Внимание! В предложении сразу указывайте свою цену и сроки. ТЗ в личной переписке.Озвучивание1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Необходимо разработать иконку радиоприёмника 256х256 + мелкую для системного трейя (главное чтобы иконка была близка к оригинальной и хорошо смотрелась в цветовой гамме с трейем xp и vista). Исходники в PSD. Внимание! В обращениях, пожалуйста, сразу указывайте ...Иконки и Пиксель-арт4 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется логотип в стиле веб 2.0 orange, blue и green. Необходимо применить объем и градиент. Тематика: ПО, компьютерные технологии. Обязательно, исходник в ai, corel и psd. Внимание! В обращениях сразу указывайте вашу стоимость!Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать интерфейс для интернет-радиоприёмника. За основу берется winamp или wmp.Дизайн интерфейсов и игр2 исполнителяЗакрыт15 лет назад