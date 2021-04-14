vanee4ka

Ива vanee4ka

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик ботов и скриптов (парсинг и тд) на языке Python.
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

BirdPersone
Павел 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Telegram bot на python
LinuxPython
За такое поколение молодых парней стоит только радоваться, ребята не раздумывайте, этот парень сделает всё на совесть, предложит своё решение, которое однозначно вас порадует. Рекомендую, буду обращаться снова:)
Люблю работать с приятными людьми. Заказчик знает что он хочет и чётко составляет задание. Буду рад дальнейшей совместной работе!)
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