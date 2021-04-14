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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
LinuxPython
За такое поколение молодых парней стоит только радоваться, ребята не раздумывайте, этот парень сделает всё на совесть, предложит своё решение, которое однозначно вас порадует. Рекомендую, буду обращаться снова:)
Ответный отзыв
Люблю работать с приятными людьми. Заказчик знает что он хочет и чётко составляет задание. Буду рад дальнейшей совместной работе!)