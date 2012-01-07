Имеется смс обработчик для продажи icq номеров за смс (подгружает весь товар из текстовых файлов), нужно сделать очень простую админку (поле для ввода товара и кнопку добавления) для добавления icq номеров в одну таблицу ...
- $10Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна очень простая CMS для небольшого SMS-магазина. HTML верстка уже готова. Возможности CMS: добавление страниц и статей, вывод статей списком на странице "статьи", скрипт новостей, обратная свзязь, вывод товара из БД на определенных страницах сайта ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Итак, нужно разработать и сверстать очень простой шаблон без использования избражений (кроме лого), пример: http://regicq.ru/ тематика проекта такая же как и там. ICQ#: 504802.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать шаблон (одной страницы) для icq магазина. Приветствуются те, кто уже рисовал подобное. Подробнее можно обсудить в icq, также могу предоставить ссылку шаблон, подобный тому, что хочу заказать. ICQ#: 504802Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужна html верстка шаблона шаблон состоит из шапки, горизонатьного меню и боковых менюшек. Подробности обсуждаются в ICQ#:504802. Ориентировачное время работы 1 час.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужна верстка очень простой админки магазина, состоящей из горизонтального меню и таблички с товаром. То есть требуется просто аккуратно все оформить (не более 30 минут работы).HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен простенький шаблон для одностраничного icq магазина. Будет неплохо, если в портфолио уже есть примеры нарисованных вами icq магазинов. Предлагайте ваши цены.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен простенький шаблон ICQ магазина (одна страница). Работы приблизительно на час. Предлагайте ваши цены.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад