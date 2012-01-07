vanek18

Иван vanek18

 
29 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Простой скрипт для icq-магазина

    $10

    Имеется смс обработчик для продажи icq номеров за смс (подгружает весь товар из текстовых файлов), нужно сделать очень простую админку (поле для ввода товара и кнопку добавления) для добавления icq номеров в одну таблицу ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание простой CMS

    Нужна очень простая CMS для небольшого SMS-магазина. HTML верстка уже готова. Возможности CMS: добавление страниц и статей, вывод статей списком на странице "статьи", скрипт новостей, обратная свзязь, вывод товара из БД на определенных страницах сайта ...

    HTML
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка/верстка простого шаблона

    Здравствуйте! Итак, нужно разработать и сверстать очень простой шаблон без использования избражений (кроме лого), пример: http://regicq.ru/ тематика проекта такая же как и там. ICQ#: 504802.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка шаблона для icq магазина

    Нужно разработать шаблон (одной страницы) для icq магазина. Приветствуются те, кто уже рисовал подобное. Подробнее можно обсудить в icq, также могу предоставить ссылку шаблон, подобный тому, что хочу заказать. ICQ#: 504802

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона

    $15

    Нужна html верстка шаблона шаблон состоит из шапки, горизонатьного меню и боковых менюшек. Подробности обсуждаются в ICQ#:504802. Ориентировачное время работы 1 час.

    HTMLВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка админки

    Нужна верстка очень простой админки магазина, состоящей из горизонтального меню и таблички с товаром. То есть требуется просто аккуратно все оформить (не более 30 минут работы).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблон icq магазина

    Нужен простенький шаблон для одностраничного icq магазина. Будет неплохо, если в портфолио уже есть примеры нарисованных вами icq магазинов. Предлагайте ваши цены.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон ICQ магазина

    Нужен простенький шаблон ICQ магазина (одна страница). Работы приблизительно на час. Предлагайте ваши цены.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад