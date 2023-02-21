Іван vanyapogrebnyak1vanyapogrebnyak1
24 годаУкраина/Черновцы
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Привіт я Ваня))
Привіт, маю хоббі - монтаж відео, дуже подобається ця справа. Отримую від процесу задоволенння, а також від емоцій людей які отримують результат. Маю досвід у монтажі влогів, розмовних відео, також створював динамічні інтро. Трошки закинув цю справу, перестав сам знімати. Але бажання монтувати не пропало ні краплі, тому буду радий працювати з вашим матеріалом в найшвидші терміни.
Всім миру та добра
Портфолио
- Відео під музику11 просмотров
- Відео під музикку8 просмотров