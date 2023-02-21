Привіт я Ваня))

Привіт, маю хоббі - монтаж відео, дуже подобається ця справа. Отримую від процесу задоволенння, а також від емоцій людей які отримують результат. Маю досвід у монтажі влогів, розмовних відео, також створював динамічні інтро. Трошки закинув цю справу, перестав сам знімати. Але бажання монтувати не пропало ні краплі, тому буду радий працювати з вашим матеріалом в найшвидші терміни.

Всім миру та добра